Собрать информацию

Нужно зайти на 30 сайтов - по ключевому слову, которое я дам. Три

Найти, если есть на сайте раздел вопросы и ответы, либо FAQ или что-то подобное

Плюс имеются определения - Слово - это и т.д

Обычно это на главной или есть отдельная страница

Мне нужен документ многостраничный(exel- тогда каждый вопрос на отдельной странице) - либо текстовый.

Вопрос - ниже ответ

Вопросы могут быть однотипными, тогда вопрос и ниже один ответ, потом другой.

Стоимость?