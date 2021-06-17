Собрать информацию

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Закрыт8 заявок461 просмотр

Нужно зайти на  30 сайтов - по ключевому слову, которое я дам. Три 

Найти, если есть на сайте раздел вопросы и ответы, либо FAQ или что-то подобное

Плюс имеются определения - Слово - это и т.д 

Обычно это на главной или есть отдельная страница

Мне нужен документ многостраничный(exel- тогда каждый вопрос на отдельной странице) - либо текстовый. 

Вопрос - ниже ответ

Вопросы могут быть однотипными, тогда вопрос и ниже один ответ, потом другой.

Стоимость?

4 года назад
phototastyfood
Дэвид 
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Заявки фрилансеров

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