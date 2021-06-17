Оставить отзыв в Гугле о компании

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Закрыт8 заявок499 просмотров

Нужно оставить отзыв в Гугле с гугл-аккаунта, которому более двух лет. Текст готовый, придумывать и печатать ничего не нужно. Текст - в личное сообщение исполнителю.

4 года назад
guest_16238833948673
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_Tanya_design_
Татьяна 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Понятная задача, быстрая оплата. Рекомендую

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