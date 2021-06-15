Добрый день!Наша команда создала мобильное приложение по поиску ресторанов вегетарианской кухни.В нашу базу необходимо внести информацию по 3 500 ресторанам (ссылки на них уже есть), проверить их меню, из Google- карточки добавить в таблицу адрес ...
Контент-редактор сайта об аттракционах и парках развлечений
Хороший письменный русский и любовь к аттракционам. В обязанности входит:
- 15 новостей/мес - поиск (ключевые слова в яндекс.новости) и рерайт пары абзацев, размещение в wordpress (ключевики будут предоставлены на первое время);
- 10 постов в VK - репост с кратким комментом/пост с красивой картинкой и кратким комментом по теме (критерии поиска контента будут описаны);
- 1 статья - размещение в wordpress купленной статьи + нагуглить фотки для оформления.
Проект пока в тестовом режиме, в дальнейшем развитие круга обязаннойстей и оплаты.
Ознакомиться можно на Рейтинг парков развлечений России
Заявки фрилансеров
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