Контент-редактор сайта об аттракционах и парках развлечений

Хороший письменный русский и любовь к аттракционам. В обязанности входит:

- 15 новостей/мес - поиск (ключевые слова в яндекс.новости) и рерайт пары абзацев, размещение в wordpress (ключевики будут предоставлены на первое время);

- 10 постов в VK - репост с кратким комментом/пост с красивой картинкой и кратким комментом по теме (критерии поиска контента будут описаны);

- 1 статья - размещение в wordpress купленной статьи + нагуглить фотки для оформления.

Проект пока в тестовом режиме, в дальнейшем развитие круга обязаннойстей и оплаты.

Ознакомиться можно на Рейтинг парков развлечений России