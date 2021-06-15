Контент-редактор сайта об аттракционах и парках развлечений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки617 просмотров

Хороший письменный русский и любовь к аттракционам. В обязанности входит:

- 15 новостей/мес - поиск (ключевые слова в яндекс.новости) и рерайт пары абзацев, размещение в wordpress (ключевики будут предоставлены на первое время);

- 10 постов в VK - репост с кратким комментом/пост с красивой картинкой и кратким комментом по теме (критерии поиска контента будут описаны);

- 1 статья - размещение в wordpress купленной статьи + нагуглить фотки для оформления.

Проект пока в тестовом режиме, в дальнейшем развитие круга обязаннойстей и оплаты.

Ознакомиться можно на Рейтинг парков развлечений России

WordPress
4 года назад
kosowar
Андрей 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Даша
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 отзывов(-2)
4 года назад