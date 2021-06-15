Отзывы на сайтах, Google Maps

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Закрыт4 заявки330 просмотров

Нужно разместить положительные отзывы на сайте, Google Maps, цена в зависимости от написания текста 15/20 грн, проектов не сколько, возможно дальнейшее сотрудничество.

4 года назад
VIIICTOR
Виктор 
51 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Айчурок
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад