Наполнить сайт с аниме (DLE) (Только для анимешников)

Добрый день. Сайт на DLE. Для него нужно заказать 100 описаний аниме и далее добавить статьи. ТЗ для быстрого заказа есть.

На сайте стоит парсер информации, большенство статей будут оформлены автоматически (информация, картинки и т.д.), но иногда какую-то информацию придется искать вручную. Самое сложное это заказать и принять текст.

Заказы на бирже оплачиваю сам.