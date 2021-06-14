Наполнить сайт с аниме (DLE) (Только для анимешников)

$19
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Закрыт3 заявки1316 просмотров

Добрый день. Сайт на DLE. Для него нужно заказать 100 описаний аниме и далее добавить статьи. ТЗ для быстрого заказа есть.

На сайте стоит парсер информации, большенство статей будут оформлены автоматически (информация, картинки и т.д.), но иногда какую-то информацию придется искать вручную. Самое сложное это заказать и принять текст.

Заказы на бирже оплачиваю сам.

DLE
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