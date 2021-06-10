Улучшение существующих сайтов

$760
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки526 просмотров

Усовершенствовать 5 интернет-магазинов компании.Формирование задач программисту на улучшение функционала.Улучшение карточек  и листингов товаровДобавление новых товаров на сайтыАналитика конкурентов, и копирование функционала Формирование задач дизайнеру на улучшение Составление заданий для копирайтеровРазмещение фото и текста на сайте Обработка фотографий, отрисовка банеров для сайтов компанииОпыт работы с CMS WordpressЗнание основ HTML, CSS – обязательно!Знания или хотя бы понимание принципов работы PHP, MySQL, JS.Знания принципов и технологий работы Веб-сайтов;Графические редакторы на уровне уверенного пользователя

CSSHTMLMySQLPHP
4 года назад
ZulfiyaBirykova
Зульфия 
44 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
62 отзыва
4 года назад