Улучшение существующих сайтов

Усовершенствовать 5 интернет-магазинов компании.Формирование задач программисту на улучшение функционала.Улучшение карточек и листингов товаровДобавление новых товаров на сайтыАналитика конкурентов, и копирование функционала Формирование задач дизайнеру на улучшение Составление заданий для копирайтеровРазмещение фото и текста на сайте Обработка фотографий, отрисовка банеров для сайтов компанииОпыт работы с CMS WordpressЗнание основ HTML, CSS – обязательно!Знания или хотя бы понимание принципов работы PHP, MySQL, JS.Знания принципов и технологий работы Веб-сайтов;Графические редакторы на уровне уверенного пользователя