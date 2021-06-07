Тех. специалист для йога платформы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок570 просмотров

Нужна техподдержка. Сайт на платформе uscreen.

Что нужно делать:

- Быть на связи и оперативно решать вопросы/косяки на платформе (задач не много, платформа сделана, просто нужна поддержка)

Примеры задач:

- Сделать ютм метки для разных целей

- заверстать простую страницу на платформе

- разобраться почему что-то не кликается, не работает/что-то где-то не подтянулось

- залить что-то новое на сайт

- кастомизировать новую страницу

- знать и разбираться bitrix

4 года назад
guest_16230898909609
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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