Проектная работа для джуна: Перенос контента сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок567 просмотров

Дано:

  • Старая недоработанная версия сайта WordPress по ссылке
  • Новый шаблон на конструкторе Avada по ссылке﻿
Необходимо перенести текстовый контент:

  • Создать новые страницы, прописать меню;
  • Перенести текст используя подходящие блочные элементы конструктора;
  • довести новую версию до рабочего вида.
Пример: старая страница, новая

Нет рамок чёткого ТЗ, свобода творчества в рамках разумного. Новые страницы будут дорабатываться и дополняться новым контентом.

Рассматриваю исключительно новичков в профессии. Возможность набить руку на реальной бизнес-задаче. При успешном сотрудничестве приглашаю на удаленную работу в команду.

Требуемые навыки: HTML, CSS, WordPress.

Антибот: 15+1 ?

CSSHTMLWordPress
4 года назад
_pustoy
Матвей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Вильям
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лев
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Игорь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Наталина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Михаил
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад