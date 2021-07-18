Добавить 30 отзывов на prom.ua , все отзывы дам в таблице. Цена договорная. Отзывы делать с разных аккаунтов
Требуется контент-менеджер
Нужно наполнить несколько сайтов текстами. Обязательно базовые знание html.
Подробности в ЛС. Оплата Сбербанк, Вебмани или Юмани!
Жду от Вас предложений по стоимости за час работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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