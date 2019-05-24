Написание и редактирование статей. Услуги по наполнению сайтов контентом. Грамотно, быстро и качественно!
Редактирование готовых статей. Услуги по наполнению сайтов контентом.
Высшее филологическое образование. Есть сертификат о прохождении курса "Работа копирайтера" в Национальном Открытом Университете "Интуит".
Ответственна, аккуратна, пунктуальна. Всегда на связи.
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Я против войны в Украине!
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$50
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Отзывы заказчиков
$50
2 балла
5 лет назад
Сотрудничество не состоялось, что писать даже не знаю... Елена просто отказалась работать когда уже все было для нее подготовлено
Ответный отзыв
Сотрудничество не состоялось по моей вине. К Алексею никаких претензий нет.
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга