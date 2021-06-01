Собрать данные с сайтов

Необходимо собрать данные о товаре (товаров около 2000) с сайтов в таблицу и разместить их в необходимые столбцы. В таблице отображены названия товаров и названия характеристик, которые необходимо внести (не надо заполнять все характеристики, которые есть уже в документе, но необходимо не менее 3-4 базовых). Характеристики товаров, обязательные для всех: название бренда, родина производителя, страна производства и плюс 3-4 параметра. В первом столбце указывать ссылку на товар откуда вы брали информацию. Так же необходимо разместить ссылку на изображение без водяных знаков.