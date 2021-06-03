Наполнение информационного сайта готовым контентом

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка693 просмотра

Для информационного сайта о путешествиях по России необходимо загрузить 2 готовые статьи:

- загрузить уже готовый текст;

- отредактировать заголовки;

- подобрать картинки;

- отредактировать их в Photoshop;

- вставить картинки в статью;

- прописать title и description. 

Инструкция прилагается.

4 года назад
madam-mary
Мария 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

topkniga2013
Юлия 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$4
9 дней
Escrow
Работа выполнена на отлично! Сдана раньше срока. Всем рекомендую!
Хороший заказчик. ТЗ подробное, работа понятная. Работала без проблем. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

topkniga2013
Юлия 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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