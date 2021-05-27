Установка и настройка дополений для интернет-магазина

$150
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Закрыт2 заявки494 просмотра

Для интернет-магазинов на опенкарт 3.0 нужно установить такие штуки:

1) интеграцию с 1с https://neoseo.com.ua/obmen-s-1s-v-30

2) мультидоставка https://neoseo.com.ua/dostavka-opencart-v-3-0

3) источник заказа https://neoseo.com.ua/istochnik-zakaza-opencart-v-3-0

4) сео фильтр https://neoseo.com.ua/seo-filter-opencart-v-3-0

5) урл https://neoseo.com.ua/menedzher-chpu-3-0

Opencart
4 года назад
guest_16220985149875
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