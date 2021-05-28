Большой объём около 10000 позиций CMS moguta добавление позиций автоматически или руками, в половине позиций нужно будет искать руками фотографии Жду предложения, предпочтительно кандидат от фирм. Бюджет так ...
Собрать данные в таблицу и связаться с людьми
Нужно по ключевым словам собрать каналы на ютубе
Найти контакты авторов этих каналов
Написать письма (цепочку писем)
Сложить ответы авторов каналов в таблицу
Все :)
Указывайте в заявке стоимость обработки 100 каналов на ютубе или час своей работы + можете указать с какими админками и софтом умеете работать - периодически возникают задачи по контент-менеджменту.
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