Занести товар в 1с

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок738 просмотров

Требуется контент менеджер для размещения 200 товаров на сайте через 1с.

Обязанности:

1. Внесение товара в учетную систему 1c (имеется подробная инструкция)

2. Подготовка и загрузка фото и видео материала в учетную систему

Требования:

1. Начальные знания 1c

2. Уверенное пользование ПК

3. Умение работать с Canva

4. Минимальные знания HTML

Бюджет по согласованию

HTML
4 года назад
lnb84
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Заявки фрилансеров

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