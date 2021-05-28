С заданием справилась без проблем. Сначала выполнила тест, заполнила 30 страниц (конечно за оплату). В итоге перенесла 120 страниц контента. Многие говорили 10 дней. Иоанна справилась за 3! Были вопросы с WP, так как у нас собственные блоки в Gutenberg, все поняла без каких либо вопросов. Контент перенесен качественно без ошибок, всегда была на связи! Будем работать еще. Рекомендую!