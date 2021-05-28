Наполнение сайта, грамотно, в срок
Интернет маркетолог. Менеджер по работе с клиентами. Коммуникабельна, быстро схватываю информацию. Есть опыт наполнения сайта, редактирование фотографий. Владею Гугл таблицами, формулами, элементарные компьютерные программы-на хорошем уровне. Всегда на связи, есть возможность уделять работе более 14 часов
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
ElementorWordPress
С заданием справилась без проблем. Сначала выполнила тест, заполнила 30 страниц (конечно за оплату). В итоге перенесла 120 страниц контента. Многие говорили 10 дней. Иоанна справилась за 3! Были вопросы с WP, так как у нас собственные блоки в Gutenberg, все поняла без каких либо вопросов. Контент перенесен качественно без ошибок, всегда была на связи! Будем работать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший работодатель. Задачу поставил ясно, оплата была моментальная. Рекомендую к сотрудничеству