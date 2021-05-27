Нужно пройтись по списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра ...
Контент-менеджер
!!! Внимание, вакансия строго для граждан РФ с оформленной самозанятостью или ИП
Требуются специалисты со статусом самозанятых или ИП (без данного налогового статуса кандидатов не рассматриваем) для выполнения дистанционных подрядных работ.
Необходимо быть на связи с понедельника по пятницу с 9 до 18, с 10 до 19 или с 11 до 20 по Мск.
Задачи:
1. Размещение материалов клиентов на торговой площадке Alibaba, опционально: подготовка фотографий под требования площадки
2. Внесение правок в размещенные товары (не более двух пакетов правок на весь объем загруженных материалов)
3. Точное соблюдение правил и норм торговой площадки
4. Соблюдение установленных сроков выполнения проектов. Обязательно необходимо заранее предупреждать, если сроки нарушаются
Требования:
1. Опыт работы контент-менеджером от 1 года
2. Вменяемое владение графическими редакторами приветствуется
3. Уверенное владение Excel, базовые знания HTML + CSS (для форматирования описания)
Условия:
1. Оплата сдельная, ставка 20 рублей за строку при табличной загрузке по полностью готовым названиям, ключевым словам, описаниям
2. Обучение по работе с площадкой предоставляем
3. Работа строго по договору, выплаты раз в неделю, по пятницам
В качестве тестового задания просим обработать картинку из вложения к вакансии следующим образом:
1. Соотношение сторон 1:1
2. Разрешение 1000x1000px
3. Фон белый
4. Объект занимает от 60 до 80% площади всего холста.
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