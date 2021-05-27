Контент-менеджер

!!! Внимание, вакансия строго для граждан РФ с оформленной самозанятостью или ИП

Требуются специалисты со статусом самозанятых или ИП (без данного налогового статуса кандидатов не рассматриваем) для выполнения дистанционных подрядных работ.

Необходимо быть на связи с понедельника по пятницу с 9 до 18, с 10 до 19 или с 11 до 20 по Мск.

Задачи:

1. Размещение материалов клиентов на торговой площадке Alibaba, опционально: подготовка фотографий под требования площадки

2. Внесение правок в размещенные товары (не более двух пакетов правок на весь объем загруженных материалов)

3. Точное соблюдение правил и норм торговой площадки

4. Соблюдение установленных сроков выполнения проектов. Обязательно необходимо заранее предупреждать, если сроки нарушаются

Требования:

1. Опыт работы контент-менеджером от 1 года

2. Вменяемое владение графическими редакторами приветствуется

3. Уверенное владение Excel, базовые знания HTML + CSS (для форматирования описания)

Условия:

1. Оплата сдельная, ставка 20 рублей за строку при табличной загрузке по полностью готовым названиям, ключевым словам, описаниям

2. Обучение по работе с площадкой предоставляем

3. Работа строго по договору, выплаты раз в неделю, по пятницам

В качестве тестового задания просим обработать картинку из вложения к вакансии следующим образом:

1. Соотношение сторон 1:1

2. Разрешение 1000x1000px

3. Фон белый

4. Объект занимает от 60 до 80% площади всего холста.