Нужно пройтись по списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра ...
Поиск и заполнение сайта данными о мебельных магазинах
Поиск и сбор информации в интернете о мебельных магазинах, и занесение ее в личном кабинете на сайте.
Требуется найти следующие данные о каждом магазине:
1. Название
2. Фотографию (внутри или вход снаружи)
3. Адрес
4. Телефон
5. Сайт
6. Соцсети - ВК и Инстаграм
7. E-mail
8. Режим работы
9. Текстовое описание (1-2 абзаца, обычно копируется с официального сайта со страницы о компании или из группы вк)
10. Категории мебели, которые продаются в магазине (Кухни, шкафы. Ставятся галочки в админке)
Обязательные пункты: Название, фото, адрес, телефон, режим работы и категории. Если каких то из остальных пунктов в интернете нет (например сайта), то оставляем пустым, но только если его реально нет, а не вы поленились найти! Если же при проверке работы будет обнаружено, что информация в интернете есть, а вы ее не заполнили - нужно будет доработать (если ситуация будет повторяться часто - прекращаем работу с вами). То есть качество наполнения очень важно!
Используемые сервисы: Поиск Яндекс, Google, 2gis, Яндекс.Карты, Яндекс.Картинки и подобные им.
1 корректно добавленный магазин оплачивается 10 руб. В рамках этой задачи наполняем тестово 20 магазинов, если качество работы устраивает, то выдаю персональный крупный заказ на 1000 магазинов в работу.
P. S. Кому не интересно потом взять крупный заказ, прошу не беспокоить и не тратить наше время в пустую. Интересуют только долгосрочные отношения.
Заявки фрилансеров
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