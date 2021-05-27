Поиск и заполнение сайта данными о мебельных магазинах

Поиск и сбор информации в интернете о мебельных магазинах, и занесение ее в личном кабинете на сайте.

Требуется найти следующие данные о каждом магазине:

1. Название

2. Фотографию (внутри или вход снаружи)

3. Адрес

4. Телефон

5. Сайт

6. Соцсети - ВК и Инстаграм

7. E-mail

8. Режим работы

9. Текстовое описание (1-2 абзаца, обычно копируется с официального сайта со страницы о компании или из группы вк)

10. Категории мебели, которые продаются в магазине (Кухни, шкафы. Ставятся галочки в админке)

Обязательные пункты: Название, фото, адрес, телефон, режим работы и категории. Если каких то из остальных пунктов в интернете нет (например сайта), то оставляем пустым, но только если его реально нет, а не вы поленились найти! Если же при проверке работы будет обнаружено, что информация в интернете есть, а вы ее не заполнили - нужно будет доработать (если ситуация будет повторяться часто - прекращаем работу с вами). То есть качество наполнения очень важно!

Используемые сервисы: Поиск Яндекс, Google, 2gis, Яндекс.Карты, Яндекс.Картинки и подобные им.

1 корректно добавленный магазин оплачивается 10 руб. В рамках этой задачи наполняем тестово 20 магазинов, если качество работы устраивает, то выдаю персональный крупный заказ на 1000 магазинов в работу.

P. S. Кому не интересно потом взять крупный заказ, прошу не беспокоить и не тратить наше время в пустую. Интересуют только долгосрочные отношения.