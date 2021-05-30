Наполнить сайт товарами

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Закрыт8 заявок488 просмотров

Нужно создать карточки к товарам. Все покажу и объясню. Оплата после проверки. Товаров пока что 150, но, если всё понравится, увеличим объемы.

Ищу ответственного исполнителя. Указывайте цену за одну карточку. Если есть вопросы - пишите.

Оплата на карту Сбербанка

4 года назад
imearz
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