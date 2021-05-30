Создание карточек товара на сайте в интернет магазине. Добавление фото и описания. Всё просто.
Наполнить сайт товарами
Нужно создать карточки к товарам. Все покажу и объясню. Оплата после проверки. Товаров пока что 150, но, если всё понравится, увеличим объемы.
Ищу ответственного исполнителя. Указывайте цену за одну карточку. Если есть вопросы - пишите.
Оплата на карту Сбербанка
Заявки фрилансеров
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