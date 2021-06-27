WEB - разработка HTML, CSS, JS.

Я ответственный исполнитель в сфере WEB- разработки, готов помочь вам в реализации ваших проектов. HTML // HTML5 // CSS // SCSS // JS

А также занимаюсь видеомонтажом уже несколько лет. Цены и сроки всегда можно обсудить=)