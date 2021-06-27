WEB - разработка HTML, CSS, JS.
Я ответственный исполнитель в сфере WEB- разработки, готов помочь вам в реализации ваших проектов. HTML // HTML5 // CSS // SCSS // JS
А также занимаюсь видеомонтажом уже несколько лет. Цены и сроки всегда можно обсудить=)
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Монтаж видео рапсовых полей снятых с дрона88 просмотров
- Некоммерческая вёрстка сайта H79 просмотров
- Odigo (Некоммерческая вёрстка сайта)88 просмотров
- Alexis (Некоммерческая вёрстка сайта)86 просмотров
- Некоммерческая вёрстка сайта50 просмотров
Отзывы заказчиков
$11
9 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$17
10 баллов
4 года назад
Заказ выполнил качественно, привносил свое видение и советы, делал правки и исправлял недочеты. Заказ довел до конца, результат превзошел ожидания. Сроки заказа немного двигались, но по взаимному согласию (по состоянию здоровья). Было приятно работать с Дмитрием.
Ответный отзыв
Софья — адекватный заказчик, чётко поставила ТЗ, сотрудничество прошло хорошо, рекомендую =) Было приятно работать с Софьей.
$10
10 баллов
4 года назад
Все сделал быстро и качественно)рекомендую!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, приятное сотрудничество, рекомендую! =)
$23
10 баллов
4 года назад
Дмитрий успешно выполнил заказ в указанный срок. Все договоренности соблюдены.
Ответный отзыв
Хороший и адекватный заказчик, ценит время и труд. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
4 года назад
Заказ выполнен очень быстро, качественно и профессионально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, адекватное общение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество )