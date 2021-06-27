CrystalD

Дмитрий CrystalD

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WEB - разработка HTML, CSS, JS.

Я ответственный исполнитель в сфере WEB- разработки, готов помочь вам в реализации ваших проектов. HTML // HTML5 // CSS // SCSS // JS

А также занимаюсь видеомонтажом уже несколько лет. Цены и сроки всегда можно обсудить=)

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Отзывы заказчиков

guest_1624106035064
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$11
9 баллов
2 года назад
Дополненте к 6 задантям
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sofyanezhdanova
Софья 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
4 года назад
Смонтировать видео на Ютуб
Заказ выполнил качественно, привносил свое видение и советы, делал правки и исправлял недочеты. Заказ довел до конца, результат превзошел ожидания. Сроки заказа немного двигались, но по взаимному согласию (по состоянию здоровья). Было приятно работать с Дмитрием.
Софья — адекватный заказчик, чётко поставила ТЗ, сотрудничество прошло хорошо, рекомендую =) Было приятно работать с Софьей.
Ответный отзыв
na4alo
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Описание товаров
Все сделал быстро и качественно)рекомендую!
Адекватный заказчик, приятное сотрудничество, рекомендую! =)
Ответный отзыв
denys_v
Денис 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$23
10 баллов
4 года назад
Контент для youtube канала
Дмитрий успешно выполнил заказ в указанный срок. Все договоренности соблюдены.
Хороший и адекватный заказчик, ценит время и труд. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
guest_16241040800196
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео с дрона
Заказ выполнен очень быстро, качественно и профессионально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик, адекватное общение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
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