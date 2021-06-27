Монтаж видео с дрона

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Завершен56 заявок871 просмотр

Монтаж короткого видео для Инстаграм, сделанного с дрона. Видео рапсовых полей. 

4 года назад
guest_16241040800196
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CrystalD
Дмитрий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Заказ выполнен очень быстро, качественно и профессионально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик, адекватное общение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество )

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