Мне нужен кто то кто сможет сделать рекламный ролик в Фейсбук с рекламой продукта,связанного с лошадьми . Это сумка,сделанная для наездников и которая носится во время езды на лошадиБыло бы здорово увидеть лошадь в ролике,но ...
Монтаж видео с дрона
Монтаж короткого видео для Инстаграм, сделанного с дрона. Видео рапсовых полей.
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