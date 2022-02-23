Монтаж видео, копирайтинг, рерайтинг,

- Монтирую ролики из ваших видео (с подбором музыки и титров)

- Пишу, переписываю, перевожу тексты (английский-русский, русский-английский)

- Пишу короткие сценарии

Портфолио: https://docs.google.com/document/d/1J6itVGvUX0DK1zhFv-Wch16xQcp3154-IGd6y5tBPd8/edit?usp=sharing

- Готова выполнить задание за отзыв и таким образом пополнить портфолио. И мне хорошо, и вам приятно

- оплата после выполнения работы

- Учусь на режиссёра

- Русский и украинский язык — свободно, английский – на высоком уровне (С1)