Монтаж видео, копирайтинг, рерайтинг,
- Монтирую ролики из ваших видео (с подбором музыки и титров)
- Пишу, переписываю, перевожу тексты (английский-русский, русский-английский)
- Пишу короткие сценарии
Портфолио: https://docs.google.com/document/d/1J6itVGvUX0DK1zhFv-Wch16xQcp3154-IGd6y5tBPd8/edit?usp=sharing
- Готова выполнить задание за отзыв и таким образом пополнить портфолио. И мне хорошо, и вам приятно
- оплата после выполнения работы
- Учусь на режиссёра
- Русский и украинский язык — свободно, английский – на высоком уровне (С1)
Портфолио
- Реклама Глиттер-геля36 просмотров
- Клубничные Булочки40 просмотров
- День Скейтинга 21.06.2192 просмотра
- Приготовление яблочного пирога41 просмотр
- Мексика за 30 секунд44 просмотра
- Трейлер фильма Аватар36 просмотров
- Руины Ушмаль, Мексика33 просмотра
- Документальная съемка: Подольский Шук36 просмотров
- Документальная съемка: Карантинный Киев95 просмотров
- Спортивный влог: трейлер90 просмотров
- Закат на Ипанеме115 просмотров
- Мотивационное интервью с Киану Ривзом99 просмотров