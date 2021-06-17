Монтаж испаноязычного ролика (YouTube)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок854 просмотра

''Требуется монтажер видео для молодежного канала на YouTube. Канал будет называться L4. Будут сниматься видеоролики на испанском языке о челленджах или играх для подростков.Тут 3 ссылки как образец того монтажа, который мы ищем (такой же или лучше).1. https://www.youtube.com/watch?v=rkhSn2s86LE&t=844s2. https://www.youtube.com/watch?v=x1E_uYneqhc&t=8s 3. https://www.youtube.com/watch?v=yauzzpybaYM&t=75s Опыт будет высоко оценен, но в конечном итоге ваша работа будет говорить о том, на что вы способны.✅Требования:- Знание испанского или хотя бы понимание. Уровень не ниже B2- Иметь ПК с оптимальными требованиями для монтажа материалов- Использование Adobe Premiere и Adobe After Effects на среднем уровне- Выполнение работы без ошибок (время дорого и на Youtube каждая секунда на счету)- Своевременная доставка контента в оговоренные сроки.- Продемонстрировать серьезную приверженность, так как мы ищем людей для работы в долгосрочной перспективе.- Возможность работы в выходные, праздничные дни при необходимости.Примечание: прикрепить ссылку для просмотра портфолиоОплата за каждое обработанное видео(Необходимо имейть в виду, что это будет 2 видео в неделю, а может и больше, если потребуется)Спасибо всем!

4 года назад
guest_16237498286702
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Амир
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ева
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Влад
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Снять короткое видео

    Відео знімаємо вертикально, загальною тривалістю від 20 до 40 секунд. У кадрі має бути чітко видно екран телефону і відкритий сайт https://liki24.com/uk/ Наприклад: http://c2n.me/4ckpE19 Людина (за кадром), підбирає товар і оформляє замовлення ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Смонтировать короткий циклический бесшовный ролик

    Из исходника создать короткий повторяющийся циклом ролик. Без видимого шва. Оплата по готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с РОЛИК + цена за ролик + телеграм. Только с опытом подобной работы. "Школьники" ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать видео приглашение

    есть вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=yUXkysKKxTs = нужно сделать похожее, но в стилистике Джеймс Бонд, т.е. полностью другой видео ряд, но в похожем формате = это будет видео приглашение на Крестины мальчика ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходим монтажер видео-уроков

    Требования: Желательно Mac, чтобы работать в Final cut, но можем рассмотреть и другие вариантыВнимательность и готовность следить за смыслами от спикера, чтобы вырезать все косяки верноВ целом все, монтаж несложный: вырезать моменты, где спикер запнулся ...

    Видеомонтаж38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • VFX и CGI для кино

    $415

    Приветствую, уважаемые фрилансеры!) Мы работаем над сериалом в жанре Ужасы/Мистика для кино платформы, нам необходим специалист по VFX графике и немного CG, опыт не сильно важен главное что бы вы могли справиться ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Заменить баннер на видео

    Есть реальное видео на котором демонстрируется баннер на котором проигрывается рекламное видео. Необходимо это рекламное видео заменить на другое так, чтобы это было незаметно и видео в целом казалось настоящим.

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    4 года назад