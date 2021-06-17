Монтаж испаноязычного ролика (YouTube)

''Требуется монтажер видео для молодежного канала на YouTube. Канал будет называться L4. Будут сниматься видеоролики на испанском языке о челленджах или играх для подростков.Тут 3 ссылки как образец того монтажа, который мы ищем (такой же или лучше).1. https://www.youtube.com/watch?v=rkhSn2s86LE&t=844s2. https://www.youtube.com/watch?v=x1E_uYneqhc&t=8s 3. https://www.youtube.com/watch?v=yauzzpybaYM&t=75s Опыт будет высоко оценен, но в конечном итоге ваша работа будет говорить о том, на что вы способны.✅Требования:- Знание испанского или хотя бы понимание. Уровень не ниже B2- Иметь ПК с оптимальными требованиями для монтажа материалов- Использование Adobe Premiere и Adobe After Effects на среднем уровне- Выполнение работы без ошибок (время дорого и на Youtube каждая секунда на счету)- Своевременная доставка контента в оговоренные сроки.- Продемонстрировать серьезную приверженность, так как мы ищем людей для работы в долгосрочной перспективе.- Возможность работы в выходные, праздничные дни при необходимости.Примечание: прикрепить ссылку для просмотра портфолиоОплата за каждое обработанное видео(Необходимо имейть в виду, что это будет 2 видео в неделю, а может и больше, если потребуется)Спасибо всем!