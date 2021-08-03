Закрыто Пример как должно выглядеть наше видео, сам материал уже готов https://youtu.be/vcCB288wWZM наше видео может быть 2-5 минут, позже выясним технические моменты
Снять короткое видео
Відео знімаємо вертикально, загальною тривалістю від 20 до 40 секунд.
У кадрі має бути чітко видно екран телефону і відкритий сайт https://liki24.com/uk/
Наприклад: http://c2n.me/4ckpE19
Людина (за кадром), підбирає товар і оформляє замовлення на сайті.
Руки повинні бути доглянуті (без порізів, ран, пластирів, задирок, старого потрісканого лаку і т.д.)
Процес пошуку товару, додавання в корзину, заповнення форми замовлення можна прискорити, а додавання свого номера телефону та адреси - вирізати.
Звук записати окремо і накласти поверх відео, він повинен бути чітким, та нормальна чітка вимова на українській мові.
У відео не використовуємо слова "ліки" або "препарат", тільки "засіб".
Відеоматеріали будуть використовуватись в рекламі сервісу.
В коментарях до замовлення вкажіть “Тест”, але цього моменту на готовому відео не повинно бути (вирізати).
Текст
Терміново потрібні підгузки, але немає часу ходити по магазинах. Буду замовляти все на Liki24.
[Екран мобільного телефону, відкритий сайт liki24.com]
Тут все дуже просто, шукаю потрібні, додаю в кошик, оформляю замовлення.
[Пошук по сайту "joy" - перехід на товар - додати в кошик (кнопка замовити) - натиснути на оформити замовлення]
О, тут ще знижка на доставку / безкоштовна доставка, також стане в нагоді.
[В блоці "вигідна пропозиція" https://clip2net.com/s/4ckpN9z пролистати 2-3 пропозиції, вибрати 1 більш-менш поширений товар, типу спазмалгон (не називаючи назву засобу), зі знижкою на доставку або з безкоштовною доставкою і додати в кошик]
Вказую свої дані.
[Вибираємо доставку кур'єром, починає вводити адресу, інші дані можна вирізати, показати скролінг вниз і натиснення на кнопку "оформити замовлення"]
Все, чекаю кур'єра з моїм замовленням.
Ось так швидко, економно і можна все знайти в одному місці - на Liki24
Переходьте, за посиланням, реєструйтеся і отримаєте 80 грн на перше замовлення.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж46 заявокЗакрыт4 года назад
Из исходника создать короткий повторяющийся циклом ролик. Без видимого шва. Оплата по готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с РОЛИК + цена за ролик + телеграм. Только с опытом подобной работы. "Школьники" ...Закрыт4 года назад
есть вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=yUXkysKKxTs = нужно сделать похожее, но в стилистике Джеймс Бонд, т.е. полностью другой видео ряд, но в похожем формате = это будет видео приглашение на Крестины мальчика ...Закрыт4 года назад
Требования: Желательно Mac, чтобы работать в Final cut, но можем рассмотреть и другие вариантыВнимательность и готовность следить за смыслами от спикера, чтобы вырезать все косяки верноВ целом все, монтаж несложный: вырезать моменты, где спикер запнулся ...Видеомонтаж38 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Все подробности пришлю в личку. Ролик 4-ёх минутный. Начать нужно как можно раньше.Видеомонтаж54 заявкиЗакрыт4 года назад
Подключение функционала видео ютуба и форм асинхронной загрузкой через шоркодыВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $415
Приветствую, уважаемые фрилансеры!) Мы работаем над сериалом в жанре Ужасы/Мистика для кино платформы, нам необходим специалист по VFX графике и немного CG, опыт не сильно важен главное что бы вы могли справиться ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть реальное видео на котором демонстрируется баннер на котором проигрывается рекламное видео. Необходимо это рекламное видео заменить на другое так, чтобы это было незаметно и видео в целом казалось настоящим.Видеомонтаж29 заявокЗакрыт4 года назад
Надо смонтировать видео длину где-то от 10 15 минут ! Сырого материала где-то час ! Ищу надёжного человека который сможет монтировать 2/3 ролика в неделюВидеомонтаж75 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется несколько роликов. В каждом надо вырезать короткий фрагмент на 1-2-3сек и зациклить его так, чтобы при циклическом воспроизведении в браузере стык визуально не ощущался (т.е. удачно подобрать кадры начала/конца и аккуратно оформить переход/стык). Различные ...Закрыт4 года назад