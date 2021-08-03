Снять короткое видео

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Завершен3 заявки633 просмотра

Відео знімаємо вертикально, загальною тривалістю від 20 до 40 секунд.

У кадрі має бути чітко видно екран телефону і відкритий сайт https://liki24.com/uk/

Наприклад: http://c2n.me/4ckpE19

Людина (за кадром), підбирає товар і оформляє замовлення на сайті.

Руки повинні бути доглянуті (без порізів, ран, пластирів, задирок, старого потрісканого лаку і т.д.)

Процес пошуку товару, додавання в корзину, заповнення форми замовлення можна прискорити, а додавання свого номера телефону та адреси - вирізати.

Звук записати окремо і накласти поверх відео, він повинен бути чітким, та нормальна чітка вимова на українській мові.

У відео не використовуємо слова "ліки" або "препарат", тільки "засіб".

Відеоматеріали будуть використовуватись в рекламі сервісу.

В коментарях до замовлення вкажіть “Тест”, але цього моменту на готовому відео не повинно бути (вирізати).

Текст

Терміново потрібні підгузки, але немає часу ходити по магазинах. Буду замовляти все на Liki24.

[Екран мобільного телефону, відкритий сайт liki24.com]

Тут все дуже просто, шукаю потрібні, додаю в кошик, оформляю замовлення.

[Пошук по сайту "joy" - перехід на товар - додати в кошик (кнопка замовити) - натиснути на оформити замовлення]

О, тут ще знижка на доставку / безкоштовна доставка, також стане в нагоді.

[В блоці "вигідна пропозиція" https://clip2net.com/s/4ckpN9z пролистати 2-3 пропозиції, вибрати 1 більш-менш поширений товар, типу спазмалгон (не називаючи назву засобу), зі знижкою на доставку або з безкоштовною доставкою і додати в кошик]

Вказую свої дані.

[Вибираємо доставку кур'єром, починає вводити адресу, інші дані можна вирізати, показати скролінг вниз і натиснення на кнопку "оформити замовлення"]

Все, чекаю кур'єра з моїм замовленням.

Ось так швидко, економно і можна все знайти в одному місці - на Liki24

Переходьте, за посиланням, реєструйтеся і отримаєте 80 грн на перше замовлення.

4 года назад
Ksenya_liki
Ксения 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

aleks_vi
Виктор 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$18
34 дня
Escrow
Задание выполнено в срок и согласно ТЗ. Правки тоже оперативно и быстро сделаны. Рекомендую
Сотрудничество прошло успешно. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов
4 года назад
aleks_vi
Виктор 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад

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