Монтаж простого видео в таймлапс

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  2. Видеомонтаж
Закрыт46 заявок1498 просмотров

Закрыто

Пример как должно выглядеть наше видео, сам материал уже готов

https://youtu.be/vcCB288wWZM

наше видео может быть 2-5 минут, позже выясним технические моменты

4 года назад
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