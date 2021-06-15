Сделать видео приглашение

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок778 просмотров

есть вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=yUXkysKKxTs

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нужно сделать похожее, но в стилистике Джеймс Бонд, т.е. полностью другой видео ряд, но в похожем формате

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это будет видео приглашение на Крестины мальчика 1 год

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соответственно текст будет другой

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из материалов есть только несколько фото малыша, т.е. все остальное от вас

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Важно — в отклике пришлите примеры своих работ в таком стиле (т.е. не все подряд)

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Оплата только на сбербанк, яндекс деньги или киви кошелек

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Сроки — до завтра 15:00

4 года назад
PrazdnikON
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