Требования: Желательно Mac, чтобы работать в Final cut, но можем рассмотреть и другие вариантыВнимательность и готовность следить за смыслами от спикера, чтобы вырезать все косяки верноВ целом все, монтаж несложный: вырезать моменты, где спикер запнулся ...
Сделать видео приглашение
есть вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=yUXkysKKxTs
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нужно сделать похожее, но в стилистике Джеймс Бонд, т.е. полностью другой видео ряд, но в похожем формате
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это будет видео приглашение на Крестины мальчика 1 год
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соответственно текст будет другой
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из материалов есть только несколько фото малыша, т.е. все остальное от вас
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Важно — в отклике пришлите примеры своих работ в таком стиле (т.е. не все подряд)
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Оплата только на сбербанк, яндекс деньги или киви кошелек
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Сроки — до завтра 15:00
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