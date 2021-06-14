VFX и CGI для кино

Приветствую, уважаемые фрилансеры!)

Мы работаем над сериалом в жанре Ужасы/Мистика для кино платформы, нам необходим специалист по VFX графике и немного CG, опыт не сильно важен главное что бы вы могли справиться и были в этом уверены

Так как сериал малобюджетный мы к сожалению не можем предложить рыночную ставку, можем предложить лишь символическую оплату в Размере до 20 - 30 тысяч рублей

Если вас заинтересовал проект, пишите!

Будем рады знакомству!)