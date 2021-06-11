Видеомонтаж экспертного ролика на ютуб

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Закрыт52 заявки956 просмотров

Монтаж ролика для ютуб, экспертный блог, видео 10-15 мин. раскадровку и референс отправлю. Работу нужно выполнить к 22.07 до 17:00. 

4 года назад
innalitvinyuk
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