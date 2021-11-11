Разработка 6 роликов по медицинской тематике

Создание серии из 6 видеороликов для размещения в социальных сетях.

Цель – привлечь молодежную аудиторию к существующей проблеме распространения ВИЧ-инфекции и мотивировать их к изменению собственного рискованного поведения.

Каждый ролик должен быть направлен на какую то конкретную проблематику. Все они должны иметь единую стилистику и подачу.

Примеры проблематики: "Сдай тест на ВИЧ", "Используй презерватив"

Продолжительность каждого ролика - чуть больше минуты.