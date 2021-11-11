Разработка 6 роликов по медицинской тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен21 заявка538 просмотров

Создание серии из 6 видеороликов для размещения в социальных сетях.

Цель  – привлечь молодежную аудиторию к существующей проблеме распространения ВИЧ-инфекции и мотивировать их к изменению собственного рискованного поведения.

Каждый ролик должен быть направлен на какую то конкретную проблематику.  Все они должны иметь единую стилистику и подачу.

Примеры проблематики: "Сдай тест на ВИЧ", "Используй презерватив"

Продолжительность каждого ролика - чуть больше минуты.

4 года назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

GoodAnim
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$814
60 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось сотрудничество с Александром. Безупречная коммуникация. Интересный проект.

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Илона
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Назар
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
53 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Родригез
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иронов
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яков
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юрий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
GoodAnim
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Наталья
 
52 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Валерий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
19 отзывов
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 отзывов
4 года назад