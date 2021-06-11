Создать ролик тизер ютуб крем

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Завершен9 заявок1275 просмотров

ТЗ во вложении

4 года назад
guest_16179681013199
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SvitDM
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$40
7 дней
Escrow
Приятно работать со Светланой. Спасибо за работу! Профессионал
Заказчик всегда на связи. Дает четкое ТЗ и вовремя корректирует работу. Работать очень легко, понятно и приятно! Рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ксения
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Максим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
SvitDM
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Татьяна
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
35 отзывов(-1)
4 года назад

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