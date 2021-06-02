Создать программу для наложение на видео звуковых субтитров

Процесс работы программы: запуск видео (с поддержкой субтитров) - в нужном месте, по нажатию кнопки проигрывание файла останавливается и начинается (включается) запись с микрофона, по нажатию кнопки же запись прекращается и продолжается проигрывание первоначального файла с прерванного места.Записанный с микрофона звук автоматически добавляется в первоначальный файл в место, где включалась запись с микрофона.