Создать программу для наложение на видео звуковых субтитров

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Закрыт3 заявки485 просмотров

Процесс работы программы: запуск видео (с поддержкой субтитров) - в нужном месте, по нажатию кнопки проигрывание файла останавливается и начинается (включается) запись с микрофона, по нажатию кнопки же запись прекращается и продолжается проигрывание первоначального файла с прерванного места.Записанный с микрофона звук автоматически добавляется в первоначальный файл в место, где включалась запись с микрофона.

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