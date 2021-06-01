Копирайтинг текста для озвучки видео объекта недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок67 просмотров

Необходимо написать текст для имиджевого ролика на 5-6 минут по объекту недвижимости

4 года назад
zosimov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров