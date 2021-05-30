Развлекательное видео на канал YouTube по отснятым материалам

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт41 заявка944 просмотра

Нужно сделать развлекательное видео на игровой Ютуб канал. В среднем, видео должно идти 7-10 минут, разбавлено лёгким монтажем и смешными вставками. Чтобы смотрелось легко и на одном дыхании. Главный персонаж видео - стример и его игровой процесс. Все материалы игровые из которых нужно сделать видео я предоставлю. Все остальное на Ваше усмотрение.В видео я бы хотела видеть основные элементы геймплея( где у стримера якобы получается играть) , а так же какие-то смешные моменты, которые можно было бы как-то смешно обыграть. Мы заинтересованы в человеке в нашу команду на постоянку, предлагаем 12$ за видео.

Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=XJ7Yd38YvzE&t=3s

Свои примеры работ тоже высылайте, пожалуйста.

4 года назад
nastiribrayko
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