1. Монтаж видео 2. Добавлять субтитры для видео 3. Оформлять опросы и т.д. Делать нужно будет на регулярной основе от 3 до 5 сториз в день, иногда нужно монтировать ...
Развлекательное видео на канал YouTube по отснятым материалам
Нужно сделать развлекательное видео на игровой Ютуб канал. В среднем, видео должно идти 7-10 минут, разбавлено лёгким монтажем и смешными вставками. Чтобы смотрелось легко и на одном дыхании. Главный персонаж видео - стример и его игровой процесс. Все материалы игровые из которых нужно сделать видео я предоставлю. Все остальное на Ваше усмотрение.В видео я бы хотела видеть основные элементы геймплея( где у стримера якобы получается играть) , а так же какие-то смешные моменты, которые можно было бы как-то смешно обыграть. Мы заинтересованы в человеке в нашу команду на постоянку, предлагаем 12$ за видео.
Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=XJ7Yd38YvzE&t=3s
Свои примеры работ тоже высылайте, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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