P1ston

Яков P1ston

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фрилансер-монтажёр

Фрилансер специализирующийся на видеомонтаже. Имею хороший опыт в этом деле. Присутствует компьютер хорошей мощности. Хорошо разбираюсь в мемах. Могу работать в таких программах как Adobe Pro, Vegas Pro, Photoshop и т.д.

Для ознакомления с моими навыками можете заглянуть в моё портфолио

Портфолио