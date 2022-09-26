Фрилансер-монтажёр

Фрилансер специализирующийся на видеомонтаже. Имею хороший опыт в этом деле. Присутствует компьютер хорошей мощности. Хорошо разбираюсь в мемах. Могу работать в таких программах как Adobe Pro, Vegas Pro, Photoshop и т.д.

Для ознакомления с моими навыками можете заглянуть в моё портфолио