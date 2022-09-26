Фрилансер-монтажёр
Фрилансер специализирующийся на видеомонтаже. Имею хороший опыт в этом деле. Присутствует компьютер хорошей мощности. Хорошо разбираюсь в мемах. Могу работать в таких программах как Adobe Pro, Vegas Pro, Photoshop и т.д.
Для ознакомления с моими навыками можете заглянуть в моё портфолио
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Монтаж сборки74 просмотра
- Презентация (Фрагмент)78 просмотров
- Замена лица114 просмотров
- Создание трейлера из нарезки различных видео98 просмотров
- Трейлер и замена лиц44 просмотра
- Пародийное интро48 просмотров
- Развлекательный ролик с монтажём (Мат)48 просмотров
- Юмор 3 (Мат)86 просмотров
- Юмор 251 просмотр
- Юмор 156 просмотров