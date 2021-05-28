1. Монтаж видео 2. Добавлять субтитры для видео 3. Оформлять опросы и т.д. Делать нужно будет на регулярной основе от 3 до 5 сториз в день, иногда нужно монтировать ...
Видео для музыкального трека
Задача создать анимированную обложку (Lyrik video) для видео с музыкой. Надо использовать фото из фотосессии клиента и поместить его на заднем плане в мир 2300 года, матрицу, симуляцию. Добавить ко всему анимационные элементы, motion анимация, любые эффекты, которые заставляли бы зрителя смотреть видео и слушать музыку.
Примеры, которые нравятся.
https://www.youtube.com/watch?v=KLUjwZB_35U
https://www.youtube.com/watch?v=n5J11nPA5M0
Но вы можете предложить свой референс - не важно - тяжелее или легче по исполнению. Мне в этом проекте главное больше творческий вкус, чем профессионализм как видеодизайнера.
Подробное ТЗ с фото и музыкой скину исполнителю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж47 заявокЗакрыт4 года назад
Смотнтировать видео для тик ток и инстаграм рекламы - 1080х1920 (9:16) 15-20 сек. Указать скидку, призыв к действию, дедлайн, музыка из трендов тиктокВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу человека со знанием английского и грузинского (грузинский родной) для перевода видео, изготовления и наложения субтитров с последующим монтажом нового видео. Ссылку отправлю в личку. Сделать нужно до 15:00 28 мая. Оплата wmz/юмани. Приблизительный ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $65
Нужно сделать красивое и информативное видео о программе (https://www.leadertask.ru/) на 1 минуту. Озвучку сделаем отдельно, если предложите свою - обсудим. Формат больше похож на скринкаст, но дальше буду использовать его в рекламе. Скину основные ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт4 года назад
Игровой онлайн-проект на украинском рынке. Необходима запись коротких видео-роликов "под ключ"(съемка/монтаж/актриса) от имени Вип-менеджера (миловидная девушка в офисном костюме). Видео будет предназначено для отправки клиентам в мессенджеры. Тема: поздравление с Днем рождения/праздниками/победой. ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно смонтировать одноминутное видел для поста в инстаграм. Ссылку на материал скинуВидеомонтаж50 заявокЗакрыт4 года назад
Делать слайдшоу из готовых проектов в Adobe After Effects 2020 Я вам даю готовое слайдшоу, фото и текст. Вы просто вставляете и и всё) Ищу дешевлеВидеомонтаж21 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо создать 3 видеоролика о велопутешествии по уже снятому материалу: 1) промо ролик - самые интересные и красочные моменты (2-3 минуты) 2) первый эпизод - ключевые моменты первых двух дней путешествия (20-25 минут) ...Видеомонтаж40 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен видео-монтажер для христианского канала.,который будет подбирать контент, или подбор контента может осуществляться отдельным человеком. На основании исходников. 1 ролик в неделю длительность ролика 10-12 минут, очень динамичный Желательно быть в ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт4 года назад