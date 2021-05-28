Видео для музыкального трека

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок569 просмотров

Задача создать анимированную обложку (Lyrik video) для видео с музыкой. Надо использовать фото из фотосессии клиента и поместить его на заднем плане в мир 2300 года, матрицу, симуляцию. Добавить ко всему анимационные элементы, motion анимация, любые эффекты, которые заставляли бы зрителя смотреть видео и слушать музыку.

Примеры, которые нравятся.

https://www.youtube.com/watch?v=KLUjwZB_35U

https://www.youtube.com/watch?v=n5J11nPA5M0

Но вы можете предложить свой референс - не важно - тяжелее или легче по исполнению. Мне в этом проекте главное больше творческий вкус, чем профессионализм как видеодизайнера.

Подробное ТЗ с фото и музыкой скину исполнителю

4 года назад
alaniagucci
Визинов 
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1 отзыв

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