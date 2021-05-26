Монтаж 3 видеороликов

Необходимо создать 3 видеоролика о велопутешествии по уже снятому материалу: 1) промо ролик - самые интересные и красочные моменты (2-3 минуты)

2) первый эпизод - ключевые моменты первых двух дней путешествия (20-25 минут)

3) второй эпизод - ключевые моменты 3-го и 4-го дня путешествия (20-25 минут)

В наличии видео с гоупро 9 порядка 2 часов, а также сьемка с дрона мавик 2 про (новичок в этом деле, поэтому кадры нужно замедлять (слишком быстрые движения). Сьемка на дрон из 5 локаций порядка 25 минут в сумме.

Тема - велопутешествие по Сербии от границы Болгарии до границу Венгрии по трассе трубопровода.

В качестве примера можно использовать видео с канала "it is good trip".