Нужен видео-монтажер для христианского канала.,который будет подбирать контент, или подбор контента может осуществляться отдельным человеком. На основании исходников. 1 ролик в неделю длительность ролика 10-12 минут, очень динамичный Желательно быть в ...
Монтаж 3 видеороликов
Необходимо создать 3 видеоролика о велопутешествии по уже снятому материалу: 1) промо ролик - самые интересные и красочные моменты (2-3 минуты)
2) первый эпизод - ключевые моменты первых двух дней путешествия (20-25 минут)
3) второй эпизод - ключевые моменты 3-го и 4-го дня путешествия (20-25 минут)
В наличии видео с гоупро 9 порядка 2 часов, а также сьемка с дрона мавик 2 про (новичок в этом деле, поэтому кадры нужно замедлять (слишком быстрые движения). Сьемка на дрон из 5 локаций порядка 25 минут в сумме.
Тема - велопутешествие по Сербии от границы Болгарии до границу Венгрии по трассе трубопровода.
В качестве примера можно использовать видео с канала "it is good trip".
Заявки фрилансеров
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