Видео ролика CRM системы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка127 просмотров

Приветствую.

Нужно сделать 3 ролика длинною в 20-40сек и 1 минуту.

Сайт продукта https://afiled.com

Подробное тз есть.

В видео основная цель указать:

● Удобство и простота освоения.

Над дизайном приложения работали лучшие специалисты, которые создали действительно эргономичный и простой в освоении проект.

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4 года назад
volodymyrzvezdov
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Борис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад