Видео ролика CRM системы

Приветствую.

Нужно сделать 3 ролика длинною в 20-40сек и 1 минуту.

Сайт продукта https://afiled.com

Подробное тз есть.

В видео основная цель указать:

● Удобство и простота освоения.

Над дизайном приложения работали лучшие специалисты, которые создали действительно эргономичный и простой в освоении проект.

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