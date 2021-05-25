Нужно сделать видео рекламу на 15-20 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок671 просмотр

Нам нужно сделать видео рекламу по примерам для наших проектов - всего 20 шт.

Мы никак не хотим участвовать в процессе разработки. Нужно сделать под ключ: тексты, сценарий, озвучка...

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Примеры скинем кандидатам.

4 года назад
annlan
Олег 
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