Сделать монтаж отчетного ролика с выставки. Хронометраж 1,5-2 минутыРеференсы: https://disk.yandex.ru/i/Krd71UsJasiPoQ https://disk.yandex.ru/d/uh2vVJr_kZe0zA
Сделать видео ролик услуг
Нужно сделать видео, рекламный ролик услуг, услуги необычные но рекламу делать надо и потому видео надо.Видео желательно с озвучкой. сайт http://12ads.ru/ .Все ключевые фразы и т.д там есть, любое видео на ваш вкус, секунд 15 я думаю там хватит. Если есть идеи буду благодарен. хотел бы услышать цену
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