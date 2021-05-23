Сделать видео ролик услуг

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Закрыт16 заявок815 просмотров

Нужно сделать видео, рекламный ролик услуг, услуги необычные но рекламу делать надо и потому видео надо.Видео желательно с озвучкой. сайт http://12ads.ru/ .Все ключевые фразы и т.д там есть, любое видео на ваш вкус, секунд 15 я думаю там хватит. Если есть идеи буду благодарен. хотел бы услышать цену

4 года назад
mishatoda
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