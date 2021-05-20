Требуется записать видео отзыв

Требуется записать видео, от имени выпускника нашей школы, длинной 1 минуту, сделанное на фронтальную катеру ноутбука, в котором вы расскажите, о преимуществах нашей школы, лояльной цене и отличных преподавателях. Также требуется сделать 1 фото в профиль. Видео и фото нужно сделать на однородном фоне (на фоне стены, например). В случае необходимости, можем предоставить текст для записи видео.

Оплата производится переводом на Киви кошелёк.