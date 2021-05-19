Видео на тему криптовалюты и инвестиций. Видео до 4 мин. Исполнителю будет предоставлена озвучка (до 4 мин) + сайт + лого На основе озвучки нужно подобрать красивый видеоряд из открытых источников ...
Монтаж видео для детского ютуб канала
Ищу монтажёра для детского ютуб канала.
Детские песни-ролик до 1.5-2 минуты.1-2 раза в неделю.Срок исполнения 1-2 дня.
С опытом работы и образцами работы конкретно с детскими каналами.
Вот пример: https://bit.ly/32k8AkZ
Заявки фрилансеров
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