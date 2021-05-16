Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...
Отснять процесс удобрения
Хмельницкая область, Красиловский район, село Кузьмин.
Снять процесс внесения удобрений (главное) и культивации. Ориентируемся на пятницу-субботу, зависит от погодных условий. Время пребывания в поле - около 2 часов. В итоге ожидаем видео на минут 20-25 без монтажа и 30-40 качественных необработанных снимков.
Обязательно наличие дрона.
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