Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...
Сделать проект по продаже платных подписок и инфокурсов
Нужно сделать проект аналог boosty.to/ и qwertypay.com
Проект для продажи инфокурсов и платных подписок с партнёрской программой.
Просьба обращаться только тех, кто готов серьёзно и ответственно работать, сделать проект в срок. Кто за оплату готов в будущем дорабатывать проект и работать с ним. Мы в свою очередь будем за это платить и закажем ещё несколько проектов!
Прикрепляю файл, где в видео показываем, какой проект нужен и список задач.
Цену указал. Можете предложить свою цену и указать сроки выполyения работ.
https://youtu.be/HvN05_MPdEI Мой партнёр записал видео по этой ссылке. Рассказывает, какой проект хотим. Задачи:
1). Продажа подписок. Всё, так же, как на https://boosty.to/
С рекурентными платежами. Продажа подписок и постов.
Загрузка видео, фото, аудио со сторонних сайтов, указав URL.
Возможность комментариев к постам и лайков. А так же возможность репостов любых публикаций (как в ВК).
2). Продажа инфокурсов.
3). Каталог авторов с их подписками. Можно выбрать по релевантности.
4). Каталог инфокурсов. Можно выбрать по релевантности. В видео показывал.
5). Если находимся на странице какого-либо курса (в видео показывал), то по ссылке «другие продукты автора» можно перейти и увидеть все продукты данного автора.
6). Топ 10 подписок за неделю. (По релевантности можно выбрать, за день, неделю, месяц, год).
7). Топ 10 курсов за неделю. (По релевантности можно выбрать, за день, неделю, месяц, год).
8). На страницах с подписками, в левой или правой колонке на платной основе анонсы страниц с подписками. (в видео показывал).
9). На страницах с курсами, в левой или правой колонке на платной основе анонсы страниц с курсами. (в видео показывал).
10). Раздел «Акции». В видео подробно рассказал.
11). Вип Тариф. В видео подробно рассказал. В раздел Акции может попасть акция только того пользователя, у кого Вип тариф. Его можно купить на год, 3 года, 5 лет. Чем больше срок, тем годовой Вип тариф дешевле.
12). Можно переписываться между страничками, как например в Вк пользователи переписываются между собой. Так же, чтобы путём такой же переписки можно всем пользователям массово отправлять сообщения от имени администрации сервиса.
13). При регистрации любого пользователя, будь то автор, покупатель курса или подписки или просто любознательный человек, который ничего не выложит и ничего не купит, должен оставить свой емейл. Нужно иметь возможность массово на всех пользователей проекта рассылать на их емейл письма с новостями сервиса и возможностью вставлять в такие сообщения активные ссылки.
14). 10-ти уровневая партнёрская программа. Автор подписки или курса, сам устанавливает % на каждый уровень. Но будет для каждого уровня минимальный %, меньше которого автор не сможет сделать.
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