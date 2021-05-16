Сделать проект по продаже платных подписок и инфокурсов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка583 просмотра

Нужно сделать проект аналог boosty.to/ и qwertypay.com

Проект для продажи инфокурсов и платных подписок с партнёрской программой.

Просьба обращаться только тех, кто готов серьёзно и ответственно работать, сделать проект в срок. Кто за оплату готов в будущем дорабатывать проект и работать с ним. Мы в свою очередь будем за это платить и закажем ещё несколько проектов!

Прикрепляю файл, где в видео показываем, какой проект нужен и список задач.

Цену указал. Можете предложить свою цену и указать сроки выполyения работ.

https://youtu.be/HvN05_MPdEI Мой партнёр записал видео по этой ссылке. Рассказывает, какой проект хотим. Задачи:

1). Продажа подписок. Всё, так же, как на https://boosty.to/

С рекурентными платежами. Продажа подписок и постов.

Загрузка видео, фото, аудио со сторонних сайтов, указав URL.

Возможность комментариев к постам и лайков. А так же возможность репостов любых публикаций (как в ВК).

2). Продажа инфокурсов.

3). Каталог авторов с их подписками. Можно выбрать по релевантности.

4). Каталог инфокурсов. Можно выбрать по релевантности. В видео показывал.

5). Если находимся на странице какого-либо курса (в видео показывал), то по ссылке «другие продукты автора» можно перейти и увидеть все продукты данного автора.

6). Топ 10 подписок за неделю. (По релевантности можно выбрать, за день, неделю, месяц, год).

7). Топ 10 курсов за неделю. (По релевантности можно выбрать, за день, неделю, месяц, год).

8). На страницах с подписками, в левой или правой колонке на платной основе анонсы страниц с подписками. (в видео показывал).

9). На страницах с курсами, в левой или правой колонке на платной основе анонсы страниц с курсами. (в видео показывал).

10). Раздел «Акции». В видео подробно рассказал.

11). Вип Тариф. В видео подробно рассказал. В раздел Акции может попасть акция только того пользователя, у кого Вип тариф. Его можно купить на год, 3 года, 5 лет. Чем больше срок, тем годовой Вип тариф дешевле.

12). Можно переписываться между страничками, как например в Вк пользователи переписываются между собой. Так же, чтобы путём такой же переписки можно всем пользователям массово отправлять сообщения от имени администрации сервиса.

13). При регистрации любого пользователя, будь то автор, покупатель курса или подписки или просто любознательный человек, который ничего не выложит и ничего не купит, должен оставить свой емейл. Нужно иметь возможность массово на всех пользователей проекта рассылать на их емейл письма с новостями сервиса и возможностью вставлять в такие сообщения активные ссылки.

14). 10-ти уровневая партнёрская программа. Автор подписки или курса, сам устанавливает % на каждый уровень. Но будет для каждого уровня минимальный %, меньше которого автор не сможет сделать.

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Анимационное видео на 4 мин

    $162

    Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Заретушировать и убрать черные поля в видео

    $7

    В первом видео заретушировать(убрать) свисающее сверху постельное белье, недоглядел я при съёмке Во втором и третьем файлах уменьшить по возможности чёрную рамку вокруг видео (прилагаю более качественные исходники по которым я синтезировал эти два файла) ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Смонтировать туристическое видео

    $67

    Нужно смонтировать видео с отдыха. 1. Итоговое видео на 15-20 мин. Исходный материал скину исполнителю. 2. Видео для семейного архива, поэтому сюжет должен быть подробный (не нужно стараться вырезать по максимуму как ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Профессиональная сшивка видео 360°

    Здравствуйте! Требуется помощь в профессиональной сшивке видео 360°. Съемка производилась на камеру Insta 360 Pro. Качество сшивки штатной программой не устраивает.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Cклеить файлы, обрезать не нужное

    $3

    https://fex.net/ru/s/s3p7rye Склеть 3 файла, орезать открытие закрытие программы для записи, типа я все это делаю одним дублем. Заблюрить развания брендов и сайтов и ключи Пример: https://prnt.sc/12x6wnj В, третьем файле, на ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарезать интервью. Никакого больше монтажа, только нарезка

    $20

    Я создаю ютуб канал с интервью со студентами из популярных российских вузов. Формат такой, что интервьюера в видео вообще не будет - только ответы студента. В интервью задаются конкретные вопросы, на каждый ответ отводится определенное ...

    Видеомонтаж43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Смонтировать Влог / Видео

    Добрый день. Мой проект скорее подойдет начинающим специалистам, чем профи. У меня есть записанные видео за 2 дня на отдыхе. Хотелось бы смонтировать это видео в формате Влога или ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать 2 интро для видео

    $13

    Требуется создать 2 интро для видео. Не шаблонные с бесплатных сервисов! Бюджет = 1000 ₽ за оба. Срок 1 день. Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Видео Нарезка Слайдшоу С Эффектами Для Аудио Истории Об Исскустве 4мин

    История о непредвиденном успехе казавшевося поначалу обреченного на провал концерта. Текст тут: https://docs.google.com/document/d/1Y2q0pne3FPPMQTHmqiIGwOVlRcrSElXuheZB8e_T27s/edit?usp=sharing Аудио начитка: https://drive.google.com/drive/folders/1bQ5myWp2-uBx27QpuJfPDQkiDMojX0Cf?usp=sharing Длительность - 4 мин. Для Ютуб и соц сетей. ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    4 года назад