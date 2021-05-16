Профессиональная сшивка видео 360°

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Закрыт8 заявок703 просмотра

Здравствуйте!

Требуется помощь в профессиональной сшивке видео 360°.

Съемка производилась на камеру Insta 360 Pro.

Качество сшивки штатной программой не устраивает.

4 года назад
Alexey-Dolgih
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