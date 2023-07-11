Дизайнер
Доброго времени суток!
Я - опытный дизайнер с большим опытом в создании логотипов, фотокарточек, и других изображений для бизнеса или личного использования. Моя работа заключается в том, чтобы создавать креативный, оригинальный и качественный продукт, который поможет представить вас или ваш бизнес в лучшем свете.
Работа в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Опыт работы более 5 лет
Готов выполнить проект любой сложности и обеспечить полную поддержку во время работы, а так же обсуждать все вопросы и пожелания, чтобы вы получили именно то, что хотите.
Свяжитесь со мной для получения более подробной информации о моих услугах и возможностях сотрудничества!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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