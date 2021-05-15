https://fex.net/ru/s/s3p7rye Склеть 3 файла, орезать открытие закрытие программы для записи, типа я все это делаю одним дублем. Заблюрить развания брендов и сайтов и ключи Пример: https://prnt.sc/12x6wnj В, третьем файле, на ...
Наложить текст на видео через ffmpeg - bat файл
Сделать следующий bat файл для ffmpeg:
Необходимо наложить на видео русский текст во временном промежутке (например с 0 до 15 сек или с 4 до 9 сек). Шрифт, положение, текст цвета должны быть изменяемыми.
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