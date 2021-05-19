Смонтировать Влог / Видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен25 заявок1321 просмотр

Добрый день. Мой проект скорее подойдет начинающим специалистам, чем профи.

У меня есть записанные видео за 2 дня на отдыхе.

Хотелось бы смонтировать это видео в формате Влога или простого видео для ютуб.

Ссылки на диск с записями: https://disk.yandex.ru/d/Wr45zb3j9Snijw

От вас в качестве предложения, хотел бы получить:

1) Цену

2) Короткое описание в каком формате возможно это сделать. Предпочтение к влогу, но не уверен что это возможно.

3) Приблизительные сроки

4) Прикрепите примеры которые монтировали ранее

4 года назад
Dolotok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MrSlavik
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
Вячеслав очень ответственный исполнитель. Перед выполнением задачи, задал дополнительные вопросы, а значит ориентируется на вкусы заказчика что не может не радовать. Видео получилось динамичное. Подобрал смешные моменты и сделал их в превью, чтобы заинтриговать зрителя. Так же дополнительно подобрал музыку и сделал графические вставки, что пришлись к месту. Качеством остался очень доволен. Уверяю вас работая с Вячеславом вы останетесь не разочарованы этим сотрудничеством. Ах да и самое главное.. сроки… сделал все за 2 дня.. не знаю спит ли он ночами)) но первый раз мне так быстро сделали заказ
Был рад сотрудничеству. Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Артём
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Сева
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Илья
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад
Роман
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
56 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Борис
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Нурасыл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
65 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Сергей
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
MrSlavik
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Денис
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать 2 интро для видео

    $13

    Требуется создать 2 интро для видео. Не шаблонные с бесплатных сервисов! Бюджет = 1000 ₽ за оба. Срок 1 день. Кто готов, оставляйте свои заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО с ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Видео Нарезка Слайдшоу С Эффектами Для Аудио Истории Об Исскустве 4мин

    История о непредвиденном успехе казавшевося поначалу обреченного на провал концерта. Текст тут: https://docs.google.com/document/d/1Y2q0pne3FPPMQTHmqiIGwOVlRcrSElXuheZB8e_T27s/edit?usp=sharing Аудио начитка: https://drive.google.com/drive/folders/1bQ5myWp2-uBx27QpuJfPDQkiDMojX0Cf?usp=sharing Длительность - 4 мин. Для Ютуб и соц сетей. ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интро, Заставка для Видео (канал о функционале WMS приложения )

    Нужно подготовить Интро, Заставку: видео для выкладки в Youtube для своего канала. Видео о работе с приложенем WMS (Работа со складом, Маркетплейсами) Мы рассказываем в них о том как работает та ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Монтаж видео 2 и 1 минуты

    Нужно из отснятого материала на дрон и другие камеры создать 2 минутный ролик(чисто видеоряд с правками) и 1 минутный ролик из съёмок которые происходят каждую неделю то есть показать темп строительства, скидывайте примеры своих работ ...

    Видеомонтаж28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж видео для инстаграм

    $15

    Нарезки видео короткие, нужно что то вроде музыкального клипа,  музыку подберу сам, с вас только склейка и эффекты, присылайте примеры работ

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения

    $32

    Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения Требования: Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с видео

    Нужно посмотреть видео порядка 7-9 видео и сделать смешные коментарий к смешным моментам в футбольном матче и сделать одно видео под это сделать второе видео а прав ли судья человек должен разбираться ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж видео ( возможно работа с 3D )

    $75

    Нужен человека который сделает быстро и качественно динамичное видео ( материал уже отснят ) Приветствуется знание 3D для создание сцены ( бюджет можно увеличить ) Цель видео - мини клип для instagram и ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад