granluckk

Сева granluckk

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Быть студентом и работать фрилансером одно только удовольствие!

Привет! Меня зовут Сева.

Мне 23 года и я заканчиваю юридический факультет, но так сложилось что паралельно я весьма не плохо владею навыками фотошопа и видеомонтажа. Как вы сами наверно помните студентам нужно выживать, по этой причине я и завел себе аккаунт на фрилансе.

Я считаю что репутация это мое все, больше довольных заказчиков, больше спроса на мои услуги.

Надеюсь вас не спугнет то что я новичок на фрилансе

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Отзывы заказчиков

Water_treatment
Александр 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать коллаж (видеоколлаж) для Инстаграмм
3 раза по 5!!! Заказ выполнен в срок Внесены все пожелания и исправления В процессе общения, которое было легким, проявил инициативность и заинтересованность Соотношение цена/качество, на высоте Рекомендую к сотрудничеству
Все просто класс, работодатель от бога
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