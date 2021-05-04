Быть студентом и работать фрилансером одно только удовольствие!

Привет! Меня зовут Сева.

Мне 23 года и я заканчиваю юридический факультет, но так сложилось что паралельно я весьма не плохо владею навыками фотошопа и видеомонтажа. Как вы сами наверно помните студентам нужно выживать, по этой причине я и завел себе аккаунт на фрилансе.

Я считаю что репутация это мое все, больше довольных заказчиков, больше спроса на мои услуги.

Надеюсь вас не спугнет то что я новичок на фрилансе