Быть студентом и работать фрилансером одно только удовольствие!
Привет! Меня зовут Сева.
Мне 23 года и я заканчиваю юридический факультет, но так сложилось что паралельно я весьма не плохо владею навыками фотошопа и видеомонтажа. Как вы сами наверно помните студентам нужно выживать, по этой причине я и завел себе аккаунт на фрилансе.
Я считаю что репутация это мое все, больше довольных заказчиков, больше спроса на мои услуги.
Надеюсь вас не спугнет то что я новичок на фрилансе
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
3 раза по 5!!! Заказ выполнен в срок Внесены все пожелания и исправления В процессе общения, которое было легким, проявил инициативность и заинтересованность Соотношение цена/качество, на высоте Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Все просто класс, работодатель от бога