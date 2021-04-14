Water_treatment

Очень непонятный случай произошел по этому проекту. Я подослал первый вариант видеоролика заказчику. Он посмотрел и попросил переделать ролик, а для уточнения деталей дал связь в телеграм. Я ему в ТГ написал. И две недели от него никакого ответа не было. Сегодня утром Александр оставил отзыв. Вот и все сотрудничество :(