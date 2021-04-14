Water_treatment

Александр Water_treatment

 
45 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$71
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подбор ключевых слов для SEO продвижения сайта

    1. Определить основные тематики сайта. 2. Исследовать конкурентов и выделить их ключевые слова. 3. Использовать инструменты для подбора ключевых слов, такие как Google Adwords Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs. 4. Отобрать наиболее релевантные, востребованные и мало конкурентные ключевые слова. 5. ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Векторное изображение

    [b]Схематичное векторное изображение:[/b] квартира дом гостиная кухня ванная котельная Формат: горизонтальное изображение — 1,91:1 или 4:5, квадратное — 1:1 Разрешение: горизонтальное изображение — 1080×566 пикселей, квадратное — 1080×1080 пикселей Формат: вертикальная ориентация 16:9, квадратная — 1:1 Разрешение: вертикальное изображение — 1080×1920, квадратное — 1080×1080 Вышлю ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рекламный коллаж для инстаграмма

    5 блоков подобрать по заданию фото для фона и отредактировать в рамках проекта сделать все в одном стилевписать в каждый блок рекламный текст по завершении, передать исходники если возможно фото продукта предоставляются

    Обработка фотографий28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить титры в видео

    Добавить титры на русском, в имеющееся видео на английском Текст прилагается Подобрать оптимальный шрифт и цвета фона титров Или предложить свой вариант ссылка: [url=https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=iC2yYej81M0&amp;feature=youtu.be&amp;ab_channel=AtlasFiltri]видео [/url]

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать коллаж (видеоколлаж) для Инстаграмм

    Собрать коллаж из нескольких изображений (имеются, так же можно вставить на свой вкус) Гиф, видео, до 1-ой минуты Реклама (очистка воды) Боль-решение-результат опыта постановки задачи нет, опросный лист приветствуется

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подобрать шрифт

    Подобрать не менее 10 образцов шрифтов для логотипа и использования в соц. сетях к каждому: описание мотивации и ссылка на сайт типа ([url=https://typ.io/libraries/google]https://typ.io/libraries/google[/url]) сайт заказчика - [url=http://akvo.by/]http://akvo.by/ [/url]продукция упор- Италия место нахождения - Беларусь прикрепленный файл - логотип

    Шрифты6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется создать макет логотипа Рассматриваются черновые наброски, для выбора общей стилистики 3-5 вариантов общего логотипа и для каждого свой подвид (консультация, консалтинг, продажа, сервис) Техническое задание в прикрепленном файле.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание логотипа

    $20

    Требуется создать макет логотипа Рассматриваются черновые наброски, для выбора общей стилистики 3-5 вариантов общего логотипа и для каждого свой подвид (консультация, консалтинг, продажа, сервис) Техническое задание в прикрепленном файле.

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактирование макета маркетингового исследовани

    Пробуется отредактировать pdf файл маркетингового исследования. Текст, цифры, графики. Привести его в вид, близкий к реальному. Всего 5 макетов исследований, по 75-100 страниц.

    Редактирование и Корректура12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Seo оптимизация

    Сайт создан на платформе Mobirise.Есть платный пакет.Требуется подготовка для seo продвижения и контекстной рекламы. Исправить ошибки google search console и добавить теги.Простая тематика, не сложная задача.Адекватный заказчик.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
antkorchik
Антон 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Векторное изображение
Отличный заказчик. Задание понятное. Оплата в срок. Рекомендую.
В срок Согласно тех. заданию По объявленной цене Адекватный парень Постоянно на связи Рекомендую
Ответный отзыв
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
9 баллов
2 года назад
Видео с текстом для Инстаграмм (пост)
Очень непонятный случай произошел по этому проекту. Я подослал первый вариант видеоролика заказчику. Он посмотрел и попросил переделать ролик, а для уточнения деталей дал связь в телеграм. Я ему в ТГ написал. И две недели от него никакого ответа не было. Сегодня утром Александр оставил отзыв. Вот и все сотрудничество :(
К сожалению, качество первоначального ролика не впечатлило Сил и желания обсуждать варианты улучшения не было Ушёл учить приложения, для самостоятельного творения
Ответный отзыв
aleks_vi
Виктор 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Добавить титры а видео
Было приятно сотрудничать, ТЗ было чётким и понятным. Рекомендую!
Ненавязчиво, по делу, в срок с отличным качеством Рекомендую
Ответный отзыв
granluckk
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать коллаж (видеоколлаж) для Инстаграмм
Все просто класс, работодатель от бога
3 раза по 5!!! Заказ выполнен в срок Внесены все пожелания и исправления В процессе общения, которое было легким, проявил инициативность и заинтересованность Соотношение цена/качество, на высоте Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Нарисовать диаграмму
Надежный, вежливый и профессиональный заказчик. Адекватные требования, оперативная коммуникация, никаких претензий. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Огонь, Соотношение цена/качество/скорость на высоте
Ответный отзыв