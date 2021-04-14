Water_treatment

1. Определить основные тематики сайта. 2. Исследовать конкурентов и выделить их ключевые слова. 3. Использовать инструменты для подбора ключевых слов, такие как Google Adwords Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs. 4. Отобрать наиболее релевантные, востребованные и мало конкурентные ключевые слова. 5. ...
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
[b]Схематичное векторное изображение:[/b] квартира дом гостиная кухня ванная котельная Формат: горизонтальное изображение — 1,91:1 или 4:5, квадратное — 1:1 Разрешение: горизонтальное изображение — 1080×566 пикселей, квадратное — 1080×1080 пикселей Формат: вертикальная ориентация 16:9, квадратная — 1:1 Разрешение: вертикальное изображение — 1080×1920, квадратное — 1080×1080 Вышлю ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Согласно текста из тех.задания, подобрать шрифт, размер, цвет для поста Цвет для фона и фото на заднем плане Музыку для общего фона Длина ролика 15-20 секундВидеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
5 блоков подобрать по заданию фото для фона и отредактировать в рамках проекта сделать все в одном стилевписать в каждый блок рекламный текст по завершении, передать исходники если возможно фото продукта предоставляютсяОбработка фотографий28 заявокЗакрыт2 года назад
Длина видео 44 секунды Динамические титры на русском и беларуском языках Образец прилагаетсяВидеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Добавить титры на русском, в имеющееся видео на английском Текст прилагается Подобрать оптимальный шрифт и цвета фона титров Или предложить свой вариант ссылка: [url=https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iC2yYej81M0&feature=youtu.be&ab_channel=AtlasFiltri]видео [/url]Видеомонтаж30 заявокЗакрыт3 года назад
Собрать коллаж из нескольких изображений (имеются, так же можно вставить на свой вкус) Гиф, видео, до 1-ой минуты Реклама (очистка воды) Боль-решение-результат опыта постановки задачи нет, опросный лист приветствуетсяОбработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Придумать (скреативить) и оформить продающий пост в ИнстаграммСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать диаграмму без заднего фона, для наложения поверх картинки В хорошем разрешении Образец в прикрепленном файлеИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
в 1-ом файле +-15 предложений перевод в гугле, все очень просто (если надо, все подскажу и предоставлю) правильно и красиво разместить в рамках страницы формат pdfПереводы15 заявокЗакрыт3 года назад
akvo.byСистемное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Подобрать не менее 10 образцов шрифтов для логотипа и использования в соц. сетях к каждому: описание мотивации и ссылка на сайт типа ([url=https://typ.io/libraries/google]https://typ.io/libraries/google[/url]) сайт заказчика - [url=http://akvo.by/]http://akvo.by/ [/url]продукция упор- Италия место нахождения - Беларусь прикрепленный файл - логотипШрифты6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется задать тон корпоративного стиля Ведение рекламных аккаунтов в Инстаграмм и Фейсбук 2 аккаунта в каждой из сетейСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать макет логотипа Рассматриваются черновые наброски, для выбора общей стилистики 3-5 вариантов общего логотипа и для каждого свой подвид (консультация, консалтинг, продажа, сервис) Техническое задание в прикрепленном файле.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Требуется создать макет логотипа Рассматриваются черновые наброски, для выбора общей стилистики 3-5 вариантов общего логотипа и для каждого свой подвид (консультация, консалтинг, продажа, сервис) Техническое задание в прикрепленном файле.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт3 года назад
Пробуется отредактировать pdf файл маркетингового исследования. Текст, цифры, графики. Привести его в вид, близкий к реальному. Всего 5 макетов исследований, по 75-100 страниц.Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт создан на платформе Mobirise.Есть платный пакет.Требуется подготовка для seo продвижения и контекстной рекламы. Исправить ошибки google search console и добавить теги.Простая тематика, не сложная задача.Адекватный заказчик.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт3 года назад