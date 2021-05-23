Нужно из отснятого материала на дрон и другие камеры создать 2 минутный ролик(чисто видеоряд с правками) и 1 минутный ролик из съёмок которые происходят каждую неделю то есть показать темп строительства, скидывайте примеры своих работ ...
Интро, Заставка для Видео (канал о функционале WMS приложения )
Нужно подготовить Интро, Заставку: видео для выкладки в Youtube для своего канала.
Видео о работе с приложенем WMS (Работа со складом, Маркетплейсами)
Мы рассказываем в них о том как работает та или иная функция.
Заявки без примеров работ не рассматриваются.
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