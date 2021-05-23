Интро, Заставка для Видео (канал о функционале WMS приложения )

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Завершен8 заявок824 просмотра

Нужно подготовить Интро, Заставку: видео для выкладки в Youtube для своего канала.

Видео о работе с приложенем WMS (Работа со складом, Маркетплейсами)

Мы рассказываем в них о том как работает та или иная функция.

Заявки без примеров работ не рассматриваются.

4 года назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Выбранный исполнитель

tata1230
31 год
4 года в сервисе
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2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Коммуникация: 10 баллов. Очень приятно работать.
Надежный, вежливый и очень хороший заказчик. Приятно работать. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Артем
 
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tata1230
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