Интро, Заставка для Видео (канал о функционале WMS приложения )

Нужно подготовить Интро, Заставку: видео для выкладки в Youtube для своего канала.

Видео о работе с приложенем WMS (Работа со складом, Маркетплейсами)

Мы рассказываем в них о том как работает та или иная функция.

Заявки без примеров работ не рассматриваются.